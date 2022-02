Directorul financiar al Mercedes-Benz Cars & Vans, Harald Wilhelm, a spus analistilor ca preturile mari ale materiilor prime si deficitul de semiconductori vor impiedica compania sa satisfaca cererii mari pentru produsele sale, in acest an. Deficitul de semiconductori se va atenua in a doua jumatate a anului 2022, a spus acesta, adaugand ca o buna parte din costurile materiilor prime sunt tinute sub control, dar tot va fi nevoia ca ercedes-Benz sa mareasca volumul vinzirlor pentru a compensa impactul costurilor in crestere. Potrivit datelor publicate de companie in ianuarie, vinzarile au scazut…