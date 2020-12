MentorsHub - O noua miniserie de emisiuni suport marca Bizilive TV, pentru antreprenori, freelanceri si profesionisti Instabilitatea creata de pandemie este tot mai mare, in acest context initierea unui business in antreprenoriat si calea freelancingului par solutii logice de evolutie.

Pare tentant, insa contextul actual nu este cel mai favorabil, totusi, afacerile pornite in aceste momente pot deveni de succes, sau dimpotriva, esec din fasa.



Lucrurile sunt mai clare si mai line, cand in ecuatie intervin profesionistii. Pentru a facilita interactiunea cu mentorii in antreprenoriat, compania independenta de streaming Bizilive TV a lansat MentorsHub, o miniserie de emisiuni suport, menita sa ii orienteze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

