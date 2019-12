Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din judetul Mehedinti au fost depistate, in noaptea de luni spre marti, de politistii caraseni, in timp ce consumau substante interzise, in zona "7 Izvoare" din Baile Herculane, potrivit Agerpres."In cursul noptii de 18 spre 19 noiembrie, in jurul orei 2,15, politisti din cadrul…

- Captura insemnata de droguri in urma perchezițiilor de marți, la Timișoara. Polițiștii de la Crima Organizata au gasit in casele suspecților 2,5 kilograme de canabis, sute de comprimate de ecstasy, dar și amfetamina. Cinci dintre persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore.

- Doi tineri – o fata si un baiat – au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc, dupa ce au fost prinsi transportand cu un autoturism de teren un troler in care era ambalata cantitatea de 6 kg de canabis, informeaza Agerpres.…

- Sute de pastile de ecstasy, zeci de telefoane și cartele au fost gasite de anchetatori la o rețea de traficanți de droguri din Suceava. Traficanții au fost prinși cand incercau sa vanda steroizi in loc de ecstasy unui cumparator, caruia intenționau sa-i fure banii, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul ordinii și liniștii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Targu Jiu au acționat, conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizata, cu modificarile și completarile ulterioare, in noaptea de 01.10.2019 spre 02.10.2019, in urma…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea si Galati, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Trei barbati au fost retinuti.

- Campania de informare și prevenire ,,10 PENTRU SIGURANȚA” a continuat și ieri. Conform calendarului activitatilor planificate a se desfasura in unitati de invatamant din judetul Buzau, joi au fost desfasurate activitati preventive la Colegiul Național „Alexandru Vlahuța” Rm. Sarat, Colegiul Național…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT – S.T. Pitești, efectueaza 9 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Campulung, la domiciliile a 8 persoane banuite de savarșirea de infracțiuni…