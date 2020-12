Meniu tradițional de sărbători pentru beneficiarii din centrele DGASPC Beneficiarii din Centrele de asistența sociala din Gorj vor beneficia de un meniu special și de Anul Nou. Spiritul sarbatorilor de iarna se simte in toate serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, chiar daca de aceasta data s-a impus respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus. Au fost impodobiți brazi de Craciun la toate centrele subordonate Direcției, locațiile fiind decorate corespunzator, cu ornamente specifice. In prag de sarbatori, beneficiarii au primit cadouri de la sponsori și de la oameni cu suflet… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

