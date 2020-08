Stiri pe aceeasi tema

- Traian Balanescu, membrul trupei Vama Veche a murit. Anuntul a fost facut de actorul Ovidiu Niculescu pe pagina sa de Facebook. „Uneori așa imi vine sa urlu la cer cand rapește oameni speciali și talentați inainte de vreme ! E ingrozitor ! A murit Balanescu Traian al nostru ! E cea mai cumplita dimineața…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu mai poate suporta „isteria intreținuta de guvernanți” legat de coronavirus, cerandu-le acestora sa faca public, in paralel cu numarul persoanele decedate din cauza COVID-19, și numarul romanilor care iși pierd viețile din alte cauze, precum spitale…

- Ana Maria Manea și-a pierdut viața in urma unui tragic accident rutier, ce a avut loc in timpul programului de munca. Tanara in varsta de 21 de ani a murit carbonizata, impreuna cu un coleg de al ei, in mașina de serviciu.

- Un sofer dintr-o comuna clujeana și-a pus fetița de cateva luni la volanul mașinii sale (care are volanul pe dreapta), filmandu-se și publicand ”grozavia” pe contul sau de Facebook, chiar de Ziua Copilului, fara sa realizeze ca și-a expus copilul la un posibil accident care s-ar fi putut produce in…