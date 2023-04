Membrii rebeli din grupul M23 au început să se retragă din unele zone pe care le ocupaseră în Republica Democrată Congo Exista informații potrivit carora membrii gruparii rebele M23 din estul R.D. Congo incep sa se retraga din unele zone pe care le-au capturat, informeaza Rador. Mișcarea vine in contextul in care sute de militari din mai multe țari din estul Africii au fost desfașurați in zona, intr-o tentativa de a exercita presiuni la adresa rebelilor ce par sa fie susținuți de Rwanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

