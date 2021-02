Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. "1 februarie 1990 - 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada! De ziua noastra…

- Federația Sanitas a anunțat ca va protesta pe 1 februarie in Piața Victoriei, solicitand autoritaților realizarea unei strategii naționale de investiții in sistemul sanitar, atat in infrastructura spitaliceasca, cat și in resursa umana, pentru a evita tragedii precum cea de la Institutul Matei Balș.…

- Membri ai Federației SANITAS , filiala Suceava, protesteaza in fața Prefecturii și solicita aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; stabilirea sporului de conditii de munca prin raportare la salariul de baza aflat in plata și acordarea ...

- UPDATE – Zeci de producatori agricoli si muncitori din domeniul agricol veniti din mai multe zone ale tarii participa, miercuri, la o manifestatie in Piata Victoriei, in semn de protest fata de decizia Guvernului de inchidere a pietelor care functioneaza in spatii inchise. Protestatarii scandeaza ‘Deschideti…

- Cateva zeci de membri ai Federatiei SANITAS au participat, marti, in fata sediului Guvernului, la un moment de reculegere pentru victimele care si-au pierdut viata in incendiul care a avut loc la spitalul din Piatra Neamt. Reprezentantii Federatiei SANITAS aveau programat pentru marti…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” (FSS) organizeaza astazi, la ora 11:00, in Piața Victoriei, un nou Miting pentru Condiții de Munca Decente, care vizeaza "intervențiile urgente pentru creșterea siguranței lucratorilor, acordarea unor drepturi legale și recunoașterea meritelor profesioniștilor din…

- Sindicalistii Federatiei SANITAS au pus marti 20 de lumanari pe peluza din fata sediului Guvernului, impreuna cu stegulete inscriptionate cu prenumele victimelor, in memoria a 20 de angajati ai sistemelor sanitar si de asistenta sociala care au decedat dupa infectarea cu noul coronavirus, potrivit…

- Cativa zeci de angajati din domeniile sanitar si de asistenta sociala, membri ai Federatiei SANITAS, participa marti la un protest in Piata Victoriei, intitulat "Mitingul Epuizarii", nemultumiti de ceea ce numesc "strategiile de criza incoerente" ale autoritatilor in ceea ce priveste abordarea epidemiei.…