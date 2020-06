Membrii ARIR au ales un nou Consiliu Director

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Daniela Serban, a fost reconfirmata la sefia asociatiei pentru inca un mandat de un an, a anuntat, joi, ARIR. De asemenea, Adunarea Generala a asociatiei a ales trei noi noi membri in Consiliu Director, tot pentru un…

- Principalul scop al oricarei companii care activeaza in sectorul energetic este sa minimizeze costurile de finantare, iar aceasta minimizare se va intampla doar pe piata de capital, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."Nu…

- Dezbaterile vor viza si securitatea alimentarii cu energie a Romaniei, Green Deal - pilonul esential al strategiei de redresare a UE dupa pandemia COVID 19, consecintele reducerii consumului de energie in perioada pandemiei, plafonarea pretului la utilitati in acest an, listarea Hidroelectrica si…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a organizat a doua ediție a Forumului anual AR&IR, o conferința care a adus in prim plan guvernanța ca instrument prin care sa ne adaptam la noile condiții economice. Peste 150 de participanți au fost in dialog cu cei 20 de speakeri,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 51,97 milioane de lei (10,73 milioane de euro), de la 76,29 milioane de lei (15,75 milioane de euro) in ziua precedenta, potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata,…

- Peste 100 de companii anuntasera la finalul lunii martie demersuri de sprijin al sistemului sanitar in lupta impotriva COVID-19, in valoare de peste 12 milioane de euro, estimeaza reprezentantii Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). Potrivit unui comunicat…

- Doua companii românești sunt pe cale sa fie incluse în indicii de Piața Emergenta ai FTSE Russell, respectiv Banca Transilvania și Nuclearelectrica, dar acestea ar trebui sa îndeplineasca în continuare criteriile de lichiditate în urmatoarele trei luni, se arata într-un…