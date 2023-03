Stiri pe aceeasi tema

- Patru funcționari de la sucursala elvețiana a Gazprombank vor fi judecați saptamana viitoare pentru acuzații legate de conturile suspecte ale violoncelistului rus Serghei Roldugin, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, potrivit AFP, scrie hotnews.ro .

- Patru membri din conducerea filialei elvetiene a Gazprombank vor trebui sa raspunda in instanta saptamana viitoare la intrebari care au legatura cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, un prieten apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin și nașul de botez al fetei președintelui rus,…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 2515 118 2021, care a primit termen de judecata in recurs la Inalta Curte pe data de 4 aprilie 2023, de la ora 9.00.Curtea Suprema a stabilit data primului termen in recursul declarat de municipalitatea constanteana in procesul deschis fostilor protagonisti ai…

- Peste 311 milioane de euro ii costa pe nemțeni incompetența ApaServ, compania girata, condusa și compusa din membri PSD!”, acuza George Lazar, președintele PNL Neamț. El ii acuza și pe cei care sunt in spatele celor de la ApaServ in frunte cu Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț…

- Elveția va oferi Republicii Moldova și Ucrainei un sprijin umanitar in marime de 140 de milioane de franci elvețieni. Țarii noastre ii vor reveni doar 26 de milioane de franci elvețieni, scrie publika.md. Potrivit Consiliului Federal al Elveției, acest ajutor include adaposturi pentru școli, reparația…

- Emanuela Orlandi avea 15 ani cand a disparut, la 22 iunie 1983, in timp ce se indrepta spre casa de la o lectie de flaut pe care o avusese in Roma. Familia adolescentei locuia in Cetatea Vaticanului, pentru ca tatal era angajat laical Casei Papale, potrivit The Guardian . Cazul a dat nastere mai multor…

- Cuantumul ajutorului de deces in cazul morții pensionarului sau asiguratului a fost majorat la inceputul acestui an. A crescut și ajutorul care se acorda in cazul decesului unui membru al familiei pensionarului/asiguratului.

- Elon Musk a primit raspunsul la sondajul lansat azi, prin care ii intreba pe utilizatorii Twitter daca ar trebui sa demisioneze de la carma companiei pe care a preluat-o in octombrie 2022. Așadar, majoritatea utilizatorilor care au raspuns la intrebare au raspuns afirmativ. In total, 57,5% dintre utilizatorii…