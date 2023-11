Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de persoane au fost condamnate luni in Italia la pedepse de pana la 30 de ani de inchisoare la sfarsitul unui „mega-proces” impotriva ‘Ndrangheta, cea mai puternica organizatie mafiota din peninsula, relateaza AFP. Din cei 338 de inculpati care s-au prezentat in prima instanta in fata tribunalului…

- Peste 200 de membri ai mafiei au fost condamnați la un total de 2.200 de ani de inchisoare in urma unui proces desfașurat in Italia. Procesul de trei ani a implicat mafioți, antreprenori și politicieni și a inclus acuzații de crima, corupție, trafic de droguri, spalare de bani și extorcare, potrivit…

- Peste 200 de membri ai mafiei au fost condamnați la un total de 2.200 de ani de inchisoare in urma unui proces desfașurat in Italia.Procesul de trei ani a implicat mafioți, antreprenori și politicieni și a inclus acuzații de crima, corupție, trafic de droguri, spalare de bani și extorcare, potrivit…

- Doi detinuti condamnati la moarte au fost executati, joi, in Alabama si Texas, in sudul Statelor Unite, ceea ce ridica la 23 numarul executiilor din tara in acest an. In Alabama, Casey McWhorter, in varsta de 49 de ani, a fost executat pentru uciderea tatalui unui prieten atunci cand avea doar 18 ani.…

- Un barbat de 35 de ani, Dimitri Firicano, condamnat in Italia la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei sale, Erika Preti, cu 57 de lovituri de cuțit, este eliberat și pus in arest la domiciliu, pentru ca este obez și fumator inrait

- Olimpiada Internaționala de Informatica pe Echipe – IIOT este o competiție lansata de Italia, care a organizat ediția inaugurala, in anul 2017, la Bologna. In anii școlari 2016-2023, faza naționala a Olimpiadei Internaționale de Informatica pe Echipe a fost organizata in Romania, de Colegiul Național…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat la 6 ani și 8 luni de inchisoare, este judecat din nou vineri, 3 noiembrie, dupa ce Curtea de Apel Bari a decis extradarea fostului președinte al Consiliului Județean Neamț, au precizat surse judiciare pentru Libertatea.Soluția este așteptata…

- Taxa pe banci nu va genera veniturile asteptate de autoritati, de 3 miliarde de euro, in conditiile in care unele banci prefera sa isi consolideze rezervele in loc sa achite taxa de 40% pe profituri.