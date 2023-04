Stiri pe aceeasi tema

- Congresul National African (ANC), la putere in Africa de Sud, a trimis inalti reprezentanti in Rusia pentru o "vizita de lucru" cu partidul Rusia Unita al presedintelui Vladimir Putin, incluzand "discutii privind o reajustare a ordinii mondiale", a indicat sambata ANC, relateaza AFP, citat de Agerpres."Aceasta…

- Patru membri din conducerea filialei elvetiene a Gazprombank vor trebui sa raspunda in instanta saptamana viitoare la intrebari care au legatura cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, un prieten apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza AFP.

- Un aliat-cheie al președintelui rus Vladimir Putin este in China pentru o vizita oficiala, pe fondul avertismentelor oficialilor americani ca Beijingul ar putea lua in considerare sa ajute Moscova in razboiul din Ucraina. Este vorba despre președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care ramane in…

- Nicolae Ciuca a spus ca "se discuta la nivel de experti tehnic cu partea austriaca, cu toti cei care pot sa contribuie si sa ne sprijine" in acest demers.„Suntem frustrați cu toții pentru ca au fost depuse eforturi consistente și coerente, pana in ultima clipa, pentru a putea sa schimbam decizia Austriei.…

- Vladimir Putin a acuzat SUA și NATO ca vor sa „distruga strategic” Rusia. El a adus in discuție, astazi, in raportul despre starea națiunii, acordul... The post Vladimir Putin anunța retragerea Rusiei din tratatul privind armele nucleare: „SUA și NATO discuta mereu sa ne distruga strategic” appeared…

- Scena politica internaționala este din nou sub presiunea razboiului și a conflictelor dintre Rusia și Occident. In cursul zilei de astazi, Vladimir Putin va ține un discurs in care va anunța ce se intampla cu omenirea, la un an de la implinirea razboiului. Acesta va dezvalui care sunt planurile sale…

- Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza…

- UPDATE 21:44 - Germania trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina.Un purtator de cuvant al guvernului german a refuzat sa comenteze, iar Ministerul Apararii de la Berlin nu a fost disponibil imediat pentru comentarii. Decizia se refera la cel putin o companie de tancuri Leopard 2 A6 care vor fi furnizate…