Stiri pe aceeasi tema

- Florin si Stefan Duduianu au fost dati in urmarire dupa ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventiva in lipsa, fiind demarate si demersurile legale pentru solicitarea mandatelor europene de arestare, scrie Agerpres.

- Mai mulți cantareții de manele, printre care Florin Salam și Nicolae Guța, au fost jefuiți și șantajați de membrii ai clanului Duduianu. Maneliștii au reclamat prejudicii de peste 100.000 de...

- Cele doua persoane au fost date in urmarire, dupa ce pe numele acestora au fost emise mandate de arestare preventiva in lipsa, in dosarul de talharie și șantaj instrumentat de Serviciul Grupuri Infracționale Violente din Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa judecatoria Sectorului…

- Doi membri ai clanului Duduianu au fost dați in urmarire, dupa ce ar fi amenințat cu violențe cantareți de manele. Audierile in dosar au avut loc chiar cu cateva zile inainte de moartea lui Emi Pian.Doua persoane au fost date in urmarire, dupa ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare…

- Membri ai personalului medical din Brazilia au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o ancheta cu privire la reactia presedintelui Jair Bolsonaro fata de pandemia covid-19, care constituie in opinia lor o ”crima impotriva umanitatii”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dosarul…

- Treisprezece membri ai clanului Duduianu sunt urmariti penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru santaj si talharie, ei fiind acuzati ca au cerut prin violenta mari sume de bani de la cantareti de manele. Potrivit Parchetului, in acest caz au fost retinute noua persoane pentru 24…

- Noua persoane au fost retinute marti seara de politisti, in dosarul penal in care mai mulți membri ai temutului clan Duduianu sunt acuzați ca ar fi talharit cantareți de manele. Sub amenințari, victimele au fost puse inclusiv sa cante gratis la diferite evenimente din Capitala, arata anchetatorii. Paguba…

- Ramona Moldovan, o minora in varsta de 15 ani, este cautata de politisti si familie, dupa ce a disparut subit. Nimeni nu mai poate lua legatura cu ea de doua zile, desi fata are asupra ei telefonul mobil. Polițiștii din Județul Mureș informeaza ca o minora de 15 ani, din localitatea Ceuașu de Campie,…