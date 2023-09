Stiri pe aceeasi tema

- Pe 3 septembrie, pe scena Teatrului Verde din parcul "Valea Morilor", veți putea auzi cele mai bune hituri ale estradei moldovenești din anii '60-'90. Regizorul concertului și unul dintre interpreți este Constantin Moscovici. Concertul va avea loc cu sprijinul holdingului DAAC Hermes. Constantin, buna…

- Cunoscutul muzician și interpret moldovean Constantin Moscovici a recunoscut ca organizarea in Moldova a festivalurilor mondiale de muzica a incetat din cauza banalei lipse de finanțare. Dar datorita sprijinului unor mecenați, este promovat cu succes proiectul "Hiturile moldovenești ai anilor 60-70-80-90",…

- In data de 6 august 2023, ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public cu privire la concertul sustinut de trapperul Gheboasa, in timpul caruia acesta a avut versuri vulgare si rasiste, Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj Napoca s a autosesizat si a luat decizia de a analiza suportul optic pe care…

- Organizatorii se grabesc sa mulțumeasca pasionații de hituri din anii trecuți. Pe 3 septembrie, de la ora 17:00, publicul Teatrului Verde din parcul "Valea Morilor" va face o calatorie in trecut cu mașina timpului: pe scena vor rasuna compoziții muzicale ale anilor 60-90 interpretate de Constantin Moscovici,…

- Emoții pentru președintele portughez și pentru staff-ul sau, dupa ce liderului de la Lisabona, in varsta de 74 de ani, i s-a facut rau in timpul unui eveniment la care participa. Marcelo Rebelo de Sousa a fost dus, miercuri, la spital, dupa ce a leșinat in timpul unei vizite la Facultatea de Știința…

- Momente ingrozitoare pentru o cunoscuta vedeta, dupa ce a fost agresata in timpul unui concert. Cantareața de muzica pop, Bebe Rexh, a fost la un pas de moarte dupa un gest necugetat facut de un fan. Cum a reacționat artista și cine a intervenit sa-i ofere ajutor? Cantareața, atacata de un fan cu telefonul…

- Pe 18 iunie, la Teatrul Verde a avut loc cu mare succes un concert extraordinar al celebrului naist și compozitor, Artistului poporului Moldovei, Constantin Moscovici, și al Crazy Orchestra, iar desfașurarea acestuia nu a putut fi impiedicata nici de ploaia rapida de vara. Un proiect unic creat de Constantin…

- Pregatirile pentru concertul ”Pan-flute Sympho Rock”, care se va desfașura pe 18 iunie, ora 18:00 la Teatrul Verde din capitala sint le ultima suta de metri. Artiștii se pregatesc asiduu pentru concert și iși așteapta spectatorul. ”Incep ultimele pregatiri pentru concertul Rock Symphony de la Teatrul…