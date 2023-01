Melodia latino a Shakirei despre Pique doboara recordul de vizualizari pe YouTube! Ai schimbat un Ferrari pe un Twingo. Cum suna piesa (VIDEO)

Videoclipul piesei "Out of Your League" ce apartine celebrei cantarete Shakira a fost vizionat de peste 63 de milioane de ori in 24 de ore, devenind astfel cea mai vizionata melodie latino in aceasta perioada.Shakira, in varsta de 45 de ani, si Gerard Piqueacute;, in varsta de 35 de ani, si au anuntat despartirea dupa mai bine de un deceniu de viata comuna in iunie 2022.Intitulata "BZRP Music Session 53" este compusa in colaborare cu producatorul argentinian Bizarrap.Prin int ...