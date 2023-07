Stiri pe aceeasi tema

- Foto | Imagini sfașietoare! Adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica a fost inmormantata. Iubitul ei se afla in continuare in stare gravaMomente cumplite pentru familia Melisei, adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica din Craiova. Fata va fi condusa pe ultimul…

- Minora de 14 ani a cerut ajutor cu ultimele puteri. Operatorul nu a finalizat convorbirea pentru ca Melis nu mai putea vorbi. Al doilea apel la 112 a venit de la un barbat care a spus ca a gasit un tanar intr-o balta de sange. Apoi a vazut-o și pe fata. IPJ Dolj a ascuns apelul Melisei.

- Azi fost anuntata data inmormantarii adolescentei ucise marti in Gradina Botanica din Craiova. Familia a facut publice, pe o retea de socializare, ziua si ora la care Melis va fi condusa pe ultimul drum. „Melis, mica noastra stea stralucitoare!Cu sufletele indurerate, va aducem la cunostinta ca ne vom…

- In cursul zilei de ieri, Melisa și prietenul ei, un tanar in varsta de 19 ani, au fost injunghiați de un adolescent in varsta de 17 ani, in timp ce se plimbau pe o alee, in Gradina Botanica din Craiova. Copila in varsta de 14 ani s-a stins din viața la spital. In urma cu puțin timp, mama ei a transmis…

- LACRIMI …Trupul neinsufletit al Anei Maria, victima teribilului accident de saptamana trecuta, de la Gura Bustei, a ajuns acasa. A fost depus la capela bisericii Adormirea Maicii Domnului din Vaslui, iar familia se pregateste de inmormantare. Au totusi o licarire de speranta, in marea tristete care…

- GRAV BOLNAV… La doar 6 ani, Emanuel a fost pus la grea incercare si trimis in lupta. Nu are mantie stralucitoare, nici coif ori sabie. Nu, nu e vorba despre o piesa de teatru pusa in scena ad-hoc pe terenul de joaca din parc, ci despre o lupta reala si extrem de dramatica pentru supravietuire. […] Articolul…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care este implicat un autocar cu 32 de persoane. ACTUALIZARE 18:10 – Ultimul bilant transmis de autoritati arata ca 20 de persoane necesita ingrijiri medicale. Acestea se adauga celor doua victime deja preluate…

- Astazi, de la ora 17.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va gazdui a doua confruntare dintre CSM-Știința Bacau și SCMU Craiova, din cadrul fazei secunde a play-out-ului Diviziei A1 la volei feminin. Miza? Nu cine știe ce: locurile 9-10. Pentru o echipa care, dupa ce și-a obișnuit suporterii, decenii…