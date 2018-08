Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a postat pe Facebook un mesaj prin care ii raspunde, indirect, cancelarului Austriei cu privire la agresiunile jandarmilor asupra unui jurnalist din țara sa.

- Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, sustine ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care isi doreste ca, in anul Centenarului, tensiunile din societatea romaneasca sa nu escaladeze dincolo de dialog. "Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile,…

- Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, sustine ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care isi doreste ca, in anul Centenarului, tensiunile din societatea romaneasca sa nu escaladeze dincolo de dialog. "Violentele la un miting pasnic, democratic sunt inacceptabile, protestele…

- Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, susține, referitor la intalnirea ambasadorului roman la Washington, George Maior, cu ministrul american al Energiei, Rick Perry, ca reprezentantul SUA a cerut asigurarea concordanței intre textul legii off-shore și anexa prin care se fac calculele de…

- Laura Codruța Kovesi a vorbit intr-o conferința de presa de modul in care au fost tratați procurorii de catre politicieni și a mulțumit tuturor colegilor. Șefa DNA a tras și un semnal de alarma ca potrivit decizie CCR se subințelege ca procurorii vor fi subordonați discreționar ministrului Justiției,…

- In Monitorul Oficial au fost publicate, joi, hotarari privind rechemarea și numirea unor consuli generali. Printre numiri sunt și doua nume controversate: Sorin Adrian Parvulescu și Ioana Gheorghiaș.Potrivit deciziilor, Sabin Pop este rechemat din calitatea de consul general la Strasbourg,…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca nu a primit o comunicare oficiala privind retinerea femeii acuzate de spionaj in Rusia, precizand ca, in cazul in care va fi nevoie, MAE este pregatit sa ii ofere asistenta consulara.

- Aleșii locali ai PSD, consilieri locali și județeni, trebuie sa participe sambata la mitingul de la București, in caz contrar iși vor pierde mandatele, declara primarul PSD din orașul Cavnic, județul Maramureș, Vladimir Petruț. ”Cred ca este un miting pentru penalul de Liviu Dragnea”, adauga edilul.Vladimir…