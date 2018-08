Melescanu nu intelege scopul mitingului diasporei: Ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare sau pentru lipsa lor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- "Din punctul nostru de vedere, fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa iti exprime opiniile, sa protesteze. Este o chestiune normala. Singurul lucru care ar trebui sa fie mai bine facut ar trebui sa il reprezinte organizarea unor asemenea actiuni de tip…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Ea sustine ca la mitingul organizat de PSD in 9 iunie, despre care s-a vorbit in acest context, in spatiul public, numarul de participanti declarati de organizatori in Piata Victoriei a fost de 250.000, iar in momentul de varf al evenimentului s-au inregistrat 380.000 - 400.000 de persoane, care…

- Primaria București nu a avizat mitingul diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, motivul fiind ca manifestarea incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul in comun sau functionarea institutiilor publice. Gabriela…

- Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze protestul pe care romanii din diaspora voiau sa il organizeze in 10 august in Piata Victoriei, pe motiv ca acesta ar incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul…

- La manifestatia intitulata "Diaspora Acasa – Dragnea inchide granitele, ca venim vreo 3 milioane", si-au anuntat prezenta romanii din Austria, Marea Britanie, Spania, Franta, Germania si Italia. In clipul de prezentare sunt folosite imagini de la protestele din februarie 2017 – dupa ce a fost data OUG…

