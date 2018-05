Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat miercuri si joi la o serie de evenimente din cadrul reuniunii anuale la nivel ministerial a Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), desfasurate la sediul organizatiei din Paris. Potrivit unui comunicat al MAE, remis AGERPRES, lucrarile Ministerialei din acest an s-au desfasurat sub genericul "Reshaping the foundations of multilateralism for more responsible, effective and inclusive outcomes". In cadrul evenimentului au fost trecute in revista principalele provocari actuale la adresa cooperarii in format…