- Calitatea scazuta a aerului de la Melbourne din cauza incendiilor de vegetație a adus primele probleme pentru organizatorii de la Australian Open, relateaza HotNews. Calificarile pentru primul Grand Slam al anului, programate la ora locala 11.00, au fost amanate o ora, iar mai multe antrenamente prevazute…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu, locul 6 mondial, nu va participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, potrivit News.ro.Andreescu, în vârsta de 19 ani, nu s-a refacut înca dupa accidentarea la genunchi din cauza careia a abandonat si la Turneul…

- Ajax se afla în cantonament în Qatar, acolo unde Razvan Marin a impresionat cu un gol superb marcat din corner. Românul a șutat cu exteriorul și a trimis mingea în poarta, în aplauzele colegilor.Razvan Marin a ajuns la Ajax Amsterdam în vara anului 2019, dar a…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, va primi un wild card pentru a putea evolua la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, au anuntat miercuri organizatorii acestei competitii, citati de Reuters. Sarapova (32 ani) ocupa in prezent locul 147 in ierarhia…

- Primul turneu la care participa campioana Simona Halep in 2020 este cel de la Adelaide, orasul natal al antrenorului ei, Darren Cahill.Intrecerea debuteaza pe 13 ianuarie cu o saptamana inainte de Australian Open , iar numarul 3 mondial se pregateste deja in orasul australian. "Sunt fericita sa ma intorc…

- The level of regulated tariffs for electricity delivered to household customers by the final suppliers will not change as of 1 January 2020, a release of the National Energy Regulatory Authority (ANRE) sent to AGERPRES on Monday informs. "The main issue on today's meeting agenda of the Regulatory…

Astazi, vremea va fi predominant frumoasa, deosebit de calda la orele amiezii. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla in general slab. Spre dimineața...