Marti 15 mai, senzuala Luna noua in Taur! Cum iti afecteaza viata si relatia amoroasa

In timp ce Uranus este despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Fiind in aceeasi zi… [citeste mai departe]