Mel Gibson, infectat cu coronavirus. Actorul a ajuns pe patul de spital

- Cunoscutul prezentator a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și se afla internat in spital pentru a ține infecția sub control. Și dupa ce s-au facut tot felul de speculații privind starea lui de sanatate, vedeta a hotarat sa vorbeasca despre cum se simte.

- Dupa ce numarul vedetelor confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus, iata ca și Alina Pușcaș a cazut prada virusului. Din fericire, frumoasa prezentatore are o stare cum nu se poate mai buna și iși menține optimismul la cote ridicate.

- Este doliu in lumea policii! Un primar din Ialomița s-a stins pe patul de spital, dupa ce a petrecut mai multe zile in coma profunda. Medicii i-au prelevat probe pentru efectuarea testului pentru COVID-19.

- Inca un medic infectat cu noul Coronavirus a pierdut lupta cu boala. Este vorba despre Igor Dorogoi, chirurg endoscopist din Balți. Astfel, numarul angajaților medicali din Republica Moldova, uciși de COVID-19 a ajuns la 12.

- Politia Sibiu a anuntat ca un barbat in varsta de 76 de ani din judetul Mehedinti a fost gasit luni mort in incinta unei unitati sanitare, unde era internat in calitate de pacient. „In fapt, la data de 11 mai, in jurul orei 04,20, un cadru medical a sesizat telefonic Politia Municipiului Sibiu cu privire…

- Un barbat infectat cu coronavirus a plecat de la Institutul "Marius Nasta" din Capitala, acolo unde era internat. Barbatul a vrut sa plece la Buzau, dar a fost prins de polițiști in Buzau, informeaza...

- Potrivit IPJ Buzau, in seara de 29 aprilie, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 34 de ani, din Vrancea, a parasit in cursul zilei incinta unitatii medicale de pe raza municipiului Bucuresti, fara incuviintarea cadrelor medicale, unde se afla internat cu diagnosticul…

- Bill Darnall, in varsta de 90 de ani, a refuzat sa poarte masca de oxigen dupa ce a aflat ca Mary, soția sa, a murit in urma infectarii cu coronavirus. Cuplul care era impreuna din anii 1950 a murit in aceeași zi, la spital. Citește și: Pandemia de coronavirus a dat idei parintilor. Nou-nascutii…