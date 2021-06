Mehedinți: Şase persoane au ajuns la spital în urma unui accident Sase persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Cioroboreni din judetul Mehedinti. 1 de 3 Potrivit ISU Mehedinti, in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs pe raza localitații Cioroboreni. La locul evenimentului, au fost mobilizate și trei echipaje SAJ. „In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, șase persoane au primit ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

