- Liga Portugal, LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partidele din aceasta seara au contat pentru etapa a 6-a a campionatului lusitan. Partidele din Liga Portugal se vad in AntenaPLAY. Partidele din aceasta seara au fost: Moreirense – Farense 1-0, Casa Pia – Guimaraes 0-0 și FC Porto – Gil Vicente 2-1. Ultimul…

- Ovidiu Burca, reacție dura dupa Dinamo – Farul 0-2. Tehnicianul s-a declarat nemulțumit de situația actuala a clubului din Ștefan cel Mare. Meciul dintre Dinamo și Farul s-a incheiat cu scorul de 0-2. Partida a contat pentru etapa a 10-a a noului sezon de Liga 1 și a fost in format LIVE TEXT pe As.ro.…

- Lucrurile nu merg bine pentru CS Minaur Baia Mare in Liga 3. Echipa noastra a scos doar un punct pe teren propriu din partida cu cei de la Lotus Baile Felix, golul echipei din Baia Mare fiind marcat de Ștefanescu. Partida de azi a contat pentru etapa cu numarul 4 din actuala ediție de campionat. Golul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se mentine in cursa pentru accederea la Campionatul European din 2024, ocupand locul doi, calificant, in grupa preliminara I, si dupa etapa a sasea, in care a invins Kosovo pe teren propriu, scor 2 0.Au marcat Stanciu 83 si Mihaila 90 3 , dupa ce Stanciu ratase…

- Romania – Kosovo 2-0. Nationala de fotbal a Romaniei a invins, pe Arena Nationala, reprezentativa din Kosovo, scor 2-0 intr-un meci contand pentru grupa I de calificare la EURO 2024. Partida a fost transmisa in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY.

- Rio Ave – Porto s-a incheiat 1-2, dupa ce Rio Ave a condus cu 1-0. Duelul din etapa a treia din Liga Portugal a fost in format live video, in AntenaPLAY. Oaspeții erau favoriți sa obțina cele trei puncte, dar au obtinut dramatic victoria, cu doua goluri marcate in prelungiri. Rio Ave – Porto a […] The…

- Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY! FC Porto – Farense 2-1, Estoril – Rio Ave 2-0 si Vizela – Arouca 2-2 au fost meciurile zilei de duminica. Cele mai importante faze sunt in format VIDEO pe AS.ro. FC Porto a castigat cu emotii primul meci pe teren propriu din acest sezon. Ivan Marcano a […] The…

- Moreirense – FC Porto s-a incheiat 1-2, dupa ce a fost 1-0. Vicecampioana a fost extrem de eficienta si a luat cele 3 puncte. Meciul a fost in AntenaPLAY. Moreirense a deschis scorul in minutul 51, prin Frimpong. Cei de la FC Porto au marcat ulterior doua goluri in doar 7 minute. Moreirense – FC […]…