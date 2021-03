Meghan și Harry au facut anunțul: vor avea o fetița! Luna trecuta, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat oficial faptul ca urmeaza sa devina pentru a doua oara parinți. Acum, in cadrul interviului cu Oprah Winfrey, cei doi au dezvaluit sexul bebelușului pe care il așteapta! Meghan Markle este insarcinata din nou. A amanat vestea pana deja sarcina e vizibila. Harry și Meghan vor avea o fetița, iar micuța urmeaza sa vina pe lume in vara acestui an. „Sa ai un baiețel și o fetița… ce ai putea sa iți dorești mai mult? Avem familia noastra!”, a declarat Prințul Harry. Ducele și Ducesa de Sussex…