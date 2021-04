Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, insarcinata cu cel de-al doilea copil, vrea sa nasca acasa. Ea a incercat acest lucru si cu primul ei copil, Archie, insa Casa regala britanica i-a recomandat sa nasca la un spital privat din Londra relateaza online ziarul spaniol ABC. Nasterea acasa este o…

- Nasterea acasa este o excentricitate care a fost intotdeauna la moda. Meryl Streep, Zara Tindall, sau Beyonce sunt cateva dintre vedetele care au ales sa nasca in casele lor. La aceasta lista se va adauga, daca totul merge bine, si Meghan Markle. Ducii de Sussex au decis ca cel de-al doilea lor copil,…

- In vara aceasta, Meghan Markle (39 ani) urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Ducesa de Sussex a luat o decizie surprinzatoare cu privire la modul in care va naște. Markle iși dorește sa nasca in acasa, in vila de lux din Montecito, Santa Barbara, SUA, in care ea, prințul Harry și baiețelul…

- Ducesa de Sussex a vrut sa stea departe de spitale la prima naștere, insa s-a lovit de refuzul membrilor Casei Regale. Acum, Meghan Markle se gandește serios sa aduca pe lume cel de-al doilea copil la reședința sa din California.

- Ministrul pentru drepturile copilului de la Londra a reacționat luni fața de acuzațiile lui Meghan Markle privind rasismul din familia regala transmițând ca nu exista loc pentru astfel de atitudini discriminatorii în societatea britanica. Reacția vine dupa ce Markle a dezvaluit ca au existat…

- Printul Harry si Meghan Markle vor fi din nou parinti. Ducesa e insarcinata, lucru vizibil intr-o noua fotografie oficiala prin care au facut si anuntul. Viitorul copil se va naste in vara.