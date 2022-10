Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a dezvaluit marți, 18 octombire, ca a renunțat la emisiunea Deal or No Deal dupa ce a fost tratata ca un obiect pe scena. Ducesa de Sussex a oferit detalii șocante in cel mai recent episod al podcastului sau de pe Spotify, noteaza click.ro. In tinerețe, Meghan Markle a lucrat ca asistenta…

- Meghan Markle a dezvaluit marți, 18 octombire, ca a renunțat la emisiunea Deal or No Deal dupa ce a fost tratata ca un obiect pe scena. Ducesa de Sussex a oferit detalii șocante in cel mai recent episod al podcastului sau de pe Spotify.

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a fost vazuta plangand cand sicriul Reginei Elisabeta a II-a parasea Westminster Abbey. Fotografii prezenți au pozat-o pe soția Prințului Harry cand și-a șters o lacrima.

- Cei care au urmarit vizita Prinților William și Harry, Prințesa Kate Middleton și Meghan Markle la Castelul Winsdor susțin ca au vazut-o pe Ducesa de Sussex purtand un „dispozitiv” secret in timp ce vorbea cu cei indoliați in afara reședinței Reginei Elisabeta.

- Cei care au urmarit vizita Prinților William și Harry, Prințesa Kate Middleton și Meghan Markle la Castelul Winsdor susțin ca au vazut-o pe Ducesa de Sussex purtand un „dispozitiv” secret in timp ce vorbea cu cei indoliați in afara reședinței Reginei Elisabeta.

- Meghan Markle a luat o decizie foarte importanta dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Ducesa de Sussex și-a informat deja fanii cu privire la ce urmeaza sa se intample. Este vorba despre locul in care au vazut-o britanicii dupa ce a parasit Casa Regala a Marii Britanii. Cei care o adora au putut sa…

- Prințul Harry a ajuns la Castelul Balmoral la aproape o ora și jumatate dupa ce a fost anunțata moartea bunicii sale, Regina Elisabeta. De ce nu ar fi ajuns ducele de Sussex la timp sa-și ia ramas bun de la suverana. Ce scrie presa internaționala. Harry s-a dus la reședința Balmoral fara soția lui,…