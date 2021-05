Stiri pe aceeasi tema

- In „The Me You Can't See”, serial documentar creat in colaborare cu Oprah Winfrey, Printul Harry vorbeste deschis despre momentul cand Meghan Markle a vrut sa se sinucida. Noi declarații zgudie casa Regala.

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…

- De la interviul exploziv pe care Meghan Markle și prințul Harry l-au acordat realizatoarei de televiziune Oprah Winfrey pe 7 martie, relațiile dintre membrii familiei regale s-au racit. In mijlocul haosului, Regina Elisabeta a II-a pare sa ia inițiativa și sa reinstaleze „pacea”. Potrivit Daily Mail,…

- Casa Alba a salutat luni "curajul" printului Harry si al sotiei sale Meghan Markle, a doua zi dupa interviul lor exploziv pentru vedeta de televiziune Oprah Winfrey, relateaza AFP. "Sa vorbesti despre propriile lupte in chestiuni de sanatate mintala si sa vorbesti despre povestea ta personala…

- CBS platește o taxa de licența cuprinsa între 7 și 9 milioane de dolari pentru drepturile de difuzare a interviului luat de Oprah Winfrey prințului Harry și ducesei de Sussex, potrivit Wall Street Journal care citeaza persoane apropiate tranzacției, transmite Mediafax.Rețeaua vrea aproximativ…

- Postul britanic ITV a castigat drepturile pentru difuzarea interviului acordat de printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, jurnalistei Oprah Winfrey, potrivit Variety, relateaza News.ro. ITV a castigat drepturile asupra programului special CBS in fata unora ca Sky si Discovery. Acesta…