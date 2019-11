Meg Ryan s-a despărțit de John Mellencamp Meg Ryan s-a desparțit de John Mellencamp dupa ce anul trecut și-au anunțat logodna. Se pare ca de vina ar fi fost rockerul, care nu dorea sa se casatoreasca pentru a patra oara. Zvonurile privind desparțirea lor au aparut in urma cu cateva zile cand actrița in varsta de 57 de ani a aparut la un eveniment fara inelul de logodna ae care John i-l oferise in luna noiembrie a anului trecut. Surse apropiate celor doi au declarat pentru People ca Mellencamp, in varsta de 62 de ani, „nu a vrut sa se casatoreasca din nou”. „El o iubește, dar casatoria nu parea sa faca parte din planurile lui. Nu este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meg Ryan și John Mellencamp au rupt logodna dupa un an și au anulat planurile de casatorie pe care și le facusera anterior, scrie People. Zvonurile privind desparțirea celor doi au aparut zilele trecute cand a fost vazuta la un eveniment fara inelul de logodna primit de la iubitul sau anul trecut in…

- Maluma s-a desparțit de iubita sa, Natalia Barulich, cu care forma un cuplu de doi ani. Insa, se pare ca modelul in varsta de 27 de ani nu i-a fost deloc fidela artistului. Potrivit People en espanol , Maluma, pe numele sau adevarat Juan Luis Londono Arias, a decis sa puna punct relației dupa ce a aflat…

- Jane Fonda a fost arestata, pe 25 octombrie, in timp ce se afla la un protest pentru schimbarea climatica ce s-a desfașurat la Capitol Hill, in Washington. Celebra actrița in varsta de 81 de ani a fost reținuta alaturi de ceilalți protestatari. Este pentru a treia oara cand Fonda vede cum ii sunt puse…

- InStyle Awards celebreaza cele mai mari talente din lumea modei, a frumuseții și divertismentului. Iar vedetele de peste Ocean au luat cu asalt The Getty Museum din Los Anegeles unde, luni seara, s-a desfișurat cea de a cincea gala a acestor premii. Kirsten Dunst, Olivia Munn, Nina Dobrev, Jennifer…

- Jennifer Lopez a fost vazuta pe strazile din New York purtand o rochie de mireasa semnata Zuhair Murad Couture. Fanii artistei s-au gandit imediat ca aceasta s-a casatorit deja cu Alex Rodriguez. Deși Lopez arata uluitor in acea rochie, nu a imbracat-o pentru ziua nunții sale. De fapt, cantareața filma…

- Kylie Jenner, sora mai mica a vedetei americane Kim Kardashian, s-a desparțit de rapper-ul Travis Scott. Cei doi formau un cuplu de doi ani, insa acum au decis sa puna capat relației lor. Nu se știe care este motivul separarii, dar se pare ca in ultima vreme aceștia nu se mai ințelegeau și au avut numeroase…

- Bradley Cooper a ales sa mearga cu metroul, la fel ca orice alt locuitor al New York-ului. Iar alaturi de el a avut-o pe fetița sa, Lea, in varsta de 2 ani. Dupa ce Irina Shayk a luat-o la plimbare pe strazile din New York pe fetița sa, a venit randul lui Bradley sa petreaca puțin timp cu micuța Lea.…

- Potrivit The Blast, King a depus documentele marti la o curte de justitie din Los Angeles. El a motivat diferente ireconciliabile, iar 6 iunie 2019 a fost trecuta ca data a separarii. Aparent, casnicia lor a fost una cu probleme. Surse au declarat pentru People ca, in 2016, King era afectat de zvonurile…