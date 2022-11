Medvedev: Rusia duce în Ucraina o luptă sacră împotriva Satanei Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține ca Rusia duce in Ucraina o lupta sacra impotriva Satanei și amenința ca Moscova ar putea trimite toți dușmanii sai in focurile eterne ale Gheenei, potrivit Sky News . Medvedev, care s-a prezentat candva drept un reformator liberal, cand a fost președinte al Rusiei, intre 2008 și 2012, a declarat ca Moscova se lupta in Ucraina cu „narcomani naziști nebuni” susținuți de occidentali despre care a spus ca „le curge saliva pe barbie din cauza degenerarii”. Ucraina și Occidentul au respins in mod repetat afirmațiile președintelui Vladimir Putin Aceasta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

