- Purtatoarea de cuvant a presedintelui american Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a condamnat vineri ceea ce a numit „consecintele potential catastrofale, periculoase si inacceptabile” ale unei decizii anuntate vineri de justitia statului Arizona, care conform presei americane a reactivat o legislatie datand…

- Joe Biden il atenționeaza pe omologul sau chinez Xi Jinping ca incalca sancțiunile impuse Federației Ruse de țarile occidentale, scrie AFP. Amenințarea liderului de la Casa Alba consta in restragerea investițiilor americane din China.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse a facut o noua declarație pe canalul sau de Telegram. Fostul președinte s-a referit, de aceasta data, la potențialele negocieri pe care ar trebui sa le poarte Ucraina cu Federația Rusa. Conform politicianului de la Kremlin: „Actuala poziție…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB - serviciul secret al Federației Ruse, succesor al KGB-ului) publica o inregistrare video in care apare presupusa autoare a atentatului in care a murit fiica ideologului rus Aleksandr Dughin. Intregistrare a fost publicata pe contul oficial de Telegram al Kremlinului.…

- Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie si sa „o transfere sub controlul țarii vecine in interesul securitatii lumii intregi”, relateaza agentia de presa Ukrinform.MAE ucrainean…

- Muncitorii rusi din constructii care au fost dusi in regiunea ocupata Donetk pentru presupusa reconstructie a Mariupolului au spus ca planurile Federatiei Ruse pentru oras s-au schimbat, a scris consilierului primarului, Petro Andriuscenko pe Telegram.

Vedeta baschetului american din WNBA, Brittney Griner, i-a adresat un apel direct președintelui Joe Biden pentru a o apara, intr-o scrisoare emoționanta ajunsa luni la Casa Alba, in timp ce ramane reținuta in Rusia sub acuzația de trafic de droguri.