Meduzele, un nou coșmar pentru reactoarele nucleare Alge, meduze, pești și incalzirea climatica reprezinta un cocktail toxic pentru centralele nucleare. Noua amenințare este insa este gelatinoasa și plutește intre doua ape. La inceputul lunii aprilie, doua reactoare nucleare sud-coreene au trebuit sa se inchida din cauza salpelor (organisme cu corp gelatinos, asemanatoare meduzelor prin consistența și mod de mișcare, ce variaza ca […] The post Meduzele, un nou coșmar pentru reactoarele nucleare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cateva persoane s-au oprit sa faca poze meduzelor care au creat un covor roz pe ape. Meduzele patate aparțin familiei "Rhizostoma Pulmo", cunoscuta mai ales sub numele de meduza de butoi. Roiurile de meduze de butoi devin din ce in ce mai frecvente in toata Marea Adriatica. Fii la curent…

- Jurnalistii de investigatie de la Atlatszo.hu dau in judecata compania de stat MVM Paks II Ltd. dupa ce aceasta a refuzat sa faca publice rezultatele a doua analize de securitate privind construirea a doua reactoare nucleare suplimentare la Paks cu ajutorul Rusiei. Rapoarte geologice anterioare au aratat…

