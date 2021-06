”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta majorarea participatiei cu 10% din actiunile Centrului Medical Panduri si in felul acesta marcheaza achizitionarea integrala a pachetului de actiuni. Pachetul majoritar de 90% a fost preluat de catre MedLife in urma cu 5 ani, iar acum se intregeste achizitia pana la 100%”, a informat grupul. Centrul Medical Panduri, cu o activitate de peste 14 ani pe piata de servicii medicale, are in componenta doua clinici si un laborator central dotate cu echipament medical de ultima generatie, oferind pacientilor o gama diversificata…