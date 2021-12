Stiri pe aceeasi tema

- Vor urma din nou momente dificile foarte curand, cand Romania va intra in al 5-lea val pandemic, este de parere medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. "Il vom depași și pe acesta, dar cu pierderi de vieți omenești", avertizeaza Musta.

