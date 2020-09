Medicul Rafila arunca bomba despre COVID. Vezi ce se va intampla cu copiii noștri la școala Medicul Rafila, despre inceperea școlilor in vremea COVID: Elevii nu sunt in pericol. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Ce tip de maști spune ca ar trebui sa poarte copiii Intr-o intervenție la televior, medicul Alexandru Rafila, președintele Societatii Romane de Microbiologie și reprezentant al Romaniei in forurile Organizației Mondiale a Sanații (OMS) a vorbit despre riscurile la care ne expunem, parinți și copii, odata cu incepere cursurilor școlare. El a spus și ce tip de masca este recomandata…