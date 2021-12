Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Medicul pediatru care oferea consultații fictive in orașul Pogoanele, cercetat sub control judiciar se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un medic pediatru din București este cercetat sub control judiciar dupa ce, impreuna cu o asistenta și o contabila, ar fi provocat un prejudiciu uriaș…

- Celelalte doua persoane implicate in activitatea cabinetului medical și comiterea fraudei vor fi cercetate in stare de libertate. Medicul pediatru bucureștean care a profesat in orașul buzoian Pogoanele, in cadrul unui cabinet medical individual aflat in contract cu CJAS, acuzat ca a prejudiciat bugetul…

- Medicul și alte doua persoane implicate in activitatea cabinetului medical au fost aduși la audieri, iar la cabinetul medical și la domiciliile suspecților au fost facute percehziții și s-au ridicat laptopuri, inscrisuri si documente, in vederea continuarii cercetarilor. Un medic pediatru pensionar…

- Medicul pediatru acuzat de o serie de infractiuni economice dupa ce ar fi intocmit documente false conform carora ar fi acordat peste 11.200 de servicii medicale care i-au fost ulterior decontate va fi cercetat sub control judiciar, conform news.ro Cadrul medical a ajuns luni la audieri la…

- Un medic pediatru din Bucuresti este acuzat de o serie de infractiuni economice, dupa ce ar fi intocmit documente false conform carora ar fi acordat peste 11.200 de servicii medicale pentru circa 2.270 de pacienti, fara ca acesta sa se fi efectuat in realitate. IPJ Buzau a anunțat, azi, ca a demarat…

- Un medic pediatru din Bucuresti este acuzat de o serie de infractiuni economice, dupa ce ar fi intocmit documente false conform carora ar fi acordat peste 11.200 de servicii medicale pentru circa 2.270 de pacienti, fara ca acesta sa se fi efectuat in realitate. IPJ Buzau anunta, luni, ca a demarat verificari…

- Un barbat in varsta de 78 de ani, din București, medic specialist pediatru la un cabinet din Pogoanele, a fost descoperit ca, impreuna cu doi angajați ai sai, a falsificat registrele de consultații. Polițiștii au descoperit ca medicul a raportat in fals efectuarea a 11.269 de consultații și alte servicii…

- Doi tineri de 25 si 26 de ani au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetati pentru trafic de droguri de risc, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agepres. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a…