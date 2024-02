Medicul ortoped, arestat pentru cele 20 de kilograme de cannabis. Alte doua persoane au mai ajuns dupa gratii

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Sima, medicul ortoped rezident de la Spitalul Județean Arad, prins in flagrant miercuri seara de procurorii DIICOT in timp ce ridica trei colete cu 20 de kilograme de cannabis expediate din Spania, a fost joi arestat preventiv pentru 30 de zile. Dupa gratii au ajuns și un barbat și o femeie care…

