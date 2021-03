Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, duminica seara, la Digi24 ca din luna aprilie vom putea vedea, dupa ce ne-am inscris pe lista de vaccinare, ziua in care vom fi imunizați. Nu este singura schimbare anunțata de medicul militar. „Sunt cateva elemente esențiale care vor…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca 12.400 de persoane au decis, in ultimele 24 de ore, sa renunte la programare pentru vaccinare cu serul AstraZeneca, dar, pe de alta parte, 14.000 de persoane s-au programat in centrele care administreaza acest ser. Gheorghita…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca platforma de vaccinare este pregatita pentru etapa a III-a, iar obiectivul este sa ajungem la 100.000 de persoane vaccinate pe zi, in luna aprilie. Citește și: Ludovic Orban, despre chelnerița de la Apele Romane:…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita a anuntat ca lista de asteptare va fi disponibila pe platforma de vaccinare din data de 15 persoane, iar fiecare persoana care vrea sa se vaccineze se poate inscrie pe aceasta lista. El a mai spus ca nu a fost operationalizata lista de asteptare…

- ”In ceea ce priveste etapa a treia, posibilitatea de programare a persoanelor va fi disponibila chiar dupa 15 martie, si acest lucru e important, in momentul in care va fi disponibila acea lista de asteptare, iar vaccinarea respectiva probabil va debuta in luna aprilie”, a spus Gheorghita duminica,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat, intr-o conferința de presa, marți, la Palatul Victoria, ca una dintre noutațile campaniei de imunizare va fi introducerea unei liste de așteptare in platforma de programare. Medicul militar a explicat cum va funcționa acest sistem,…

- Vineri incepe ce-a de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus din Romania. Cei care se incadreaza in etapa a II-a de vaccin se pot inscrie online pe o platforma. Platforma online va fi disponibila de vineri, de la ora 15.00. Etapa a II-a de vaccinare se adreseaza persoanelor cu varsta…