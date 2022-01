Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Reușita de senzație a unui chirurg buzoian: studii de caz, publicate intr-o revista internaționala de prestigiu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șeful secției de Chirurgie Generala a Spitalului Județean de Urgența Buzau, Doctorul Marius Anastasiu a reușit publicarea unui nou studiu…

- Dupa lucrarea prezentata recent la Congresul Societații Franceze de Chirurgie – Paris 2021 (Resultats sur le retablissement de la continuite digestive apres intervention de Hartmann), lucrare ce s-a bucurat de comentarii elogioase, Dr. Marius Anastasiu revine cu un nou studiu chirurgical publicat in…

- Dr. Marius Anastasiu, medic primar chirurgie generala, doctor in medicina, șeful secției de Chirurgie Generala a Spitalului Județean de Urgența Buzau, secretar general al Societații Romane de Chirurgie de Urgența și Traumatologie (SRCUT) și membru in numeroase societați internaționale de chirurgie,…

- In noaptea de Revelion s-au prezentat la U.P.U, 53 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale, din diverse motive. „In noaptea de Revelion, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau, au avut nevoie de ingrijiri medicale 53 de persoane. Au predominat traumatismele,…

- In noaptea de Anul Nou, 10 pacienti raniti de petarde și artificii au primit ingrijiri medicale, in ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova.Potrivit purtatorului de cuvant al unitatii medicale, medicul Cristina Geormaneanu, In cursul noptii s-au…

- Incepand cu data de 06.12.2021, noul director medical al Spitalului Județean de Urgența Buzau este dr. Manolescu Ștefania, medic specialist chirurgie generala in cadrul secției de Chirurgie Generala. Medicul Ștefania Manolescu are 33 de ani, este din București, a terminat Facultatea de Medicina „Carol…

- Fortele de ordine trimise, joi dimineata, la sediul sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti au impiedicat accesul in curtea spitalului al managerului unitatii medicale, Bogdan Nica. Medicul a fost nevoit sa aiba un schimb de replici cu cei de la paza si cu jandarmii, carora…