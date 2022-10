Stiri pe aceeasi tema

- Medicul infectionist Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva", vine cu o serie de recomandari pentru pelerinii care vor ajunge in aceasta perioada la Iasi. Medicul recomanda ca in perioada dinaintea calatoriei la Iasi pelerinii sa aiba parte de odihna si alimentatie echilibrata,…

- De peste 30 de ani, Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima jumatate a lunii octombrie zecile de mii de pelerini si turisti din intreaga tara, dar si din strainatate care vin in Capitala Moldovei, precum si iesenii care…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi a fost internata o fetita care prezenta semne specifice ale infectarii cu scarlatina. Fetita in varsta de 6 ani a ajuns la spitalul de specialitate prin transfer de la Spitalul de Copii „Sf. Maria". La momentul internarii avea febra 38,9 grade…

- Un barbat de 41 de ani care s-a intors la sfarșitul lunii iulie din Camerun a fost diagnosticat cu malarie și este internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Barbatul revenit din Camerun la sfarșitul lunii iulie prezenta simptome asemanatoare unei viroze respiratorii și s-a…

