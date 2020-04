Medicul epidemiolog Florin Paul a fost numit consilier al ministrului Apararii Naționale, Nicolae Ciuca. Numirea a fost anuntata, miercuri, chiar de ministrul Ciuca.

"Am luat decizia de a-l aduce in echipa pe domnul doctor Florin Paul care, incepand de astazi, este consilierul meu in domeniul medical. Doctorul Florin Paul este general de brigada in retragere, medic epidemiolog ca formare, cu o cariera de peste 30 de ani in domeniul militar și o experiența de aproape 25 de ani, dobandita prin participarea la misiuni de menținere a pacii si umanitare ale ONU in Africa, Europa și SUA",…