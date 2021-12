Medicul Emanuel Ungureanu (USR): În noua formă propusă, certificatul Covid va avea zero efecte Certificatul Covid 19 nu va avea niciun efect, in noua forma propusa spre adoptare, susține medicul Emanuel Ungureanu, deputat USR. Varianta certificatului verde Covid la locul de munca dorita de ministrul Sanatații prevede intre altele 11 teste pe luna platite de stat pentru persoanele care refuza sa se vaccineze. Documentul ar urma sa fie aplicat la trei saptamani consecutive de creștere a cazurilor de infectare și cand incidența va depași 1,5. Intrebat la Radio France International ce efecte va avea in noua forma, doctorul a raspuns: „Zero. Certificatul Covid care va fi introdus la trei saptamani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

