- Un doctor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Timișoara a scris pe pagina sa de Facebook ca dupa garda de ieri, a ramas cu o amintire pe care nu are cum sa o uite prea curand. Este imaginea unui cuplu aflat in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), care imparțea aceeași masca de oxigen. ... The…

- Calvarul din sectiile Covid ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova creste in dimensiuni pe zi ce trece. Reprezentantii unitatii medicale fac eforturi supraomenesti pentru a putea ingriji toti pacientii cu necesar de oxigen, capacitatea fiind de mult depasita. Conducerea a recurs…

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Branzeu” din Timișoara a ținut sa transmita un mesaj prin intermediul paginii de Facebook RO Vaccinare. Motivul invocat de doctor este apariția in spațiul public a tot felul de informații incorecte. „Pe data de 10 septembrie, cand am…

- Noua Unitate de Primiri Urgente a Spitalului “Bagdasar Arseni” din Capitala, cea mai moderna din tara, nu are inca autorizatie de securitate la incendiu, desi a fost deschisa din 3 septembrie. IGSU a precizat ca motivul este „neindeplinirea in totalitate a prevederilor legale” si ca trebuie completate…

- La fel ca toti ministrii USR-PLUS , Ioana Mihaila si-a depus, marti, demisia din functie, zi in care si-a prezentat si bilantul celor patru luni de mandat in fruntea Ministerul Sanatatii. Ioana Mihaila a prezentat, marti, bilantul celor patru luni de mandat in fruntea Ministerul Sanatatii, in cadrul…

- UPDATE – Patru persoane au ajuns la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2 – E85, in dreptul localitatii Slobozia Bradului, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit sursei citate, atat soferii…

- Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” va avea un RMN nou, la Unitatea de Primiri Urgențe, in valoare de peste 5 milioane de lei. Va fi cumparat cu fonduri europene și trebuie sa ajunga in trei luni la Timișoara.

- Mai multe persoane din Botosani au suferit accidente vasculare ca urmare a expunerii excesive la soare, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Oficialul DSP, care efectueaza si garzi la Unitatea de Primiri Urgente a…