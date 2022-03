Stiri pe aceeasi tema

O purtatoare de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca sfarsitul pandemiei de COVID-19 este inca departe, invocand cresterea recenta a numarului de infectari cu noul coronavirus in cel mai recent buletin saptamanal publicat de aceasta agentie din cadrul ONU, informeaza…

Specialiștii straini avertizeaza asupra raspandirii poliomielitei in Ucraina și in alte țari europene in contextul razboiului, la 19 ani de cand Europa a fost declarata zona libera de polio.

Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, a declarat vineri ca invadarea Ucrainei de catre Rusia i-ar putea afecta afacerile in acest an, dar pentru 2021 a raportat o dublare a profitului operational, transmite Reuters.

Cresterea cererii de gaze naturale lichefiate (GNL) din Asia s-ar putea tempera in acest an, din cauza preturilor spot record, care ar putea deveni si mai mari in timp ce Europa se orienteaza catre acest carburant pe fondul crizei din Ucraina, au declarat analisti si surse din industrie, transmite…

Pandemia de COVID-19 nu s-a incheiat, iar distributia de vaccinuri impotriva noului coronavirus la nivel mondial ramane "scandalos de inechitabila", a afirmat miercuri secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, intr-un comunicat de presa ce a marcat implinirea a…

Medicul Raed Arafat afirma ca faptul ca razboiul din Ucraina este foarte mediatizat si nu se mai vorbeste in spatiul public atat de mult despre pandemia de coronavirus nu inseamna ca s-a incheiat criza sanitara. "Vedem in continuare ca masurile trebuie respectate si va trebui sa le respectam mai…

Intr-un interviu dat publicitatii de BBC, Boris Johnson sustine ca exista semnale clare ale unui razboi planificat de Rusia. Daca previziunile premierului britanic se vor adeveri, in Europa va fi din nou razboi dupa 77 de ani.

Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza.