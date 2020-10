Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului "Victor Babeș” din Timișoara, medicul Cristian Oancea, a lansat un avertisment cu privire la situația critica din secțiile ATI, marturisind ca spitalul nu mai are locuri pentru a trata toți pacienții. Medicul a declarat ca unitatea medicala a fost nevoita sa refuze un copil de 10…

- Numarul mare de cazuri de COVID i-a facut pe medicii Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara sa refuze un copil de 10 ani. Dezvaluirea a fost facuta chiar de managerul unitatii medicale intr-o emisiune televizata.

- Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, spune ca pandemia de Covid-19 pune o presiune uriașa pe sistemul sanitar... The post Copil de doar 10 ani, refuzat la un spital din Timișoara din cauza lipsei de paturi la ATI: „Ni s-a rupt sufletul” appeared first on Renasterea banateana…

- Doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, a oferit o explicatie de ce tinerii fara alte boli ajung sa fie rapusi de COVID-19. In opinia acestuia, tinerii ajung tarziu sa trateze boala, iar la spital vin cu forme grave ale afectiunii, transmite Antena 3, care citeaza…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, critica persoanele care nu respecta masurile sanitare și care se plang pe rețelele de socializare ca portul maștii le incalca drepturile. Medicul le transmite acestor persoane ca, daca se infecteaza, sa nu se mai duca la spital fiindca…

- Timiș: "Terapia intensiva este plina, nu mai poate primi pacienți" #covid19 Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timiș este deja plina și nu mai pot fi internați pacienți cu o forma grava de COVID-19. Seful Secției Infecțioase 2, Virgil…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…