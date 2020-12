Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, de curand, lista statelor si zonelor de risc epidemiologic pentru care se impune masura carantinei la sosirea in Romania, in contextul pandemiei de COVID-19. Din tabel a fost scoasa Italia. Astfel, romanii care vor sa vina acasa…

- Agenția Europeana a Medicamentului va decide luni autorizarea vaccinului impotriva COVID-19, cu opt zile mai devreme decat era programat inițial. Pana atunci insa, Romania face demersuri pentru a incepe campania de informare la nivelul intregii populații cu privire la imunizare, ținand cont de faptul…

- Romania intra in luna Sarbatorilor de iarna cu localitati in carantina din cauza pandemiei de Covid-19. Romanii au mai trecut printr-o perioada festiva a anului, de Pasti si de 1 Mai, siliti sa stea in case, fara sa se adune. Oamenii au invocat tot felul de motive ca sa iasa din case, unele dintre ele

- Ziarul Unirea In ce condiții vor ajunge dozele de vaccin anti COVID-19 in Romania, anul viitor. Care este planul Guvernului Klaus Iohannis a declarat marți, 3 noiembrie, ca Romania va primi peste 10 milioane de doze de vaccin in primavara anului viitor. Trei producatori europeni vor livra dozele, dupa…

- Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv.Medicul ortoped in varsta de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București a decedat dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta era…

- Medicamentul cu care este tratat Donald Trump contra infecției cu noul coronavirus, Remdesivir, ar putea ajunge prea scump pentru a avea acces la el. Compania americana care produce Remdesivir, Gilead, va vinde direct acest medicament catre spitalele din SUA, și nu prin Departamentul de Sanatate. Aceasta…

- Copiii nu sunt mai sensibili la infectia cu noul coronavirus (COVID-19), comparativ cu populatia generala, conform datelor existente pana in prezent. Medicul Adrian Marinescu spune ca in doar cateva zile exista posibilitatea ca starea copilului sa se schimbe. "Ei pot sa nu fie asimptomatici, pot…

- CHIȘINAU, 28 sept - Sputnik. Medicul neurolog Liudmila Smirnova in varsta de 65 ani a pierdut lupta cu COVID-19. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICINumarul cazurilor noi de COVID-19 este in scaderePurtatoarea de cuvant…