Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Raluca Popa și Razvan Dragoș ii scapa de dureri și riscuri cardovasculare grave pe pacienții care de ani de zile sunt chinuiți de varice ajunse la gradele 3-4, prin intervenții minim-invazive, ajutandu-i sa plece acasa pe picioarele lor, la scurt timp dupa intervenție. Tehnologia și inovația…

- Producatorii de cipuri fac presiuni asupra Congresului sa adopte rapid o masura care sa ofere mai mult de 52 de miliarde de dolari corporațiilor care construiesc fabrici de semiconductori in America, avertizand in mod privat parlamentarii ca neacționarea ii poate determina sa-și duca producția in alta…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care ABC Medicover Holdings B.V. intentioneaza sa preia Laurus Medical SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Grupul Medicover este un furnizor specializat de servicii de diagnosticare si asistenta medicala, concentrandu-se pe pietele din Europa Centrala…

- Medicamentul Vectibix al companiei Amgen a condus la ”cea mai lunga supravietuire raportata vreodata” intr-un studiu major pentru pacientii cu cancer avansat inoperabil, originar din partea stanga a colonului, ale caror tumori nu aveau mutatii ale genei RAS, au raportat cercetatorii duminica, la…

- Stomatologia este unul dintre domeniile la care romanii sunt deficitari, inca de la cumpararea de pasta și periuțe de dinți. Tehnologia pare sa ii ajute insa pe romani sa depașeasca aceste prejudecați. ”Avem de-a face cu un pacient informat, care are...

- LG a prezentat pe 20 mai un videoproiector high end cu rezolutie 4K si care se descurca excelent in medii luminoase. E vorba despre LG CineBeam 4K UST, care ofera o luminozitate de 3700 ANSI Lumens. Avem de-a face cu un model Ultra Short Throw, ceea ce inseamna ca il putem plasa langa perete sau zona…

- Rusia deține 6.257 de focoase nucleare, suficiente pentru a distruge lumea de mai multe ori. Președintele Vladimir Putin a ordonat intrarea forțelor nucleare in alerta , la patru zile dupa ce a declanșat razboiul in UcrainaTot mai multe voci vorbesc despre escaladarea conflictului, iar asta ar solicita…

- In Romania, cancerul bronhopulmonar reprezinta prima cauza de mortalitate intre toate cancerele, iar statisticile arata ca, anual, 10.770 de romani sunt ucisi de aceasta boala. 55% din pacientii care si-au pierdut viata la doi ani de la diagnosticarea cu cancer proveneau din localitati cu poluare industriala…