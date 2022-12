Medicii japonezi rup tăcerea. Vaccinații anti-Covid trebuie să-și facă de urgență analizele Ministerul Sanatații din Japonia a fost pus la zid de catre somitați din lumea medicala, care i-au cerut sa inceteze vaccinarea populației, dat fiind numeroasele efecte secundare grave și prabușirea imunitații. Mai mult, medicii au solicitat ca vaccinații anti-Covid sa se duca urgent sa-și faca analizele, pentru a preintampina bolile care sa le puna in […] The post Medicii japonezi rup tacerea. Vaccinații anti-Covid trebuie sa-și faca de urgența analizele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

