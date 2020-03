Medicii italieni sunt puşi în situaţia de a alege pe cine să salveze Numarul celor infectati in Italia continua sa creasca - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% in Lombardia - iar spitalele se lupta sa suplimenteze numarul de paturi disponibile in sectiile de terapie intensiva. Unele au inchis sectii intregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus. Altele au transformat sali de operatii in sectii de terapie intensiva. Medicii lucreaza in schimburi epuizante pentru a le tine locul colegilor care se imbolnavesc. Fara un semn clar despre cand va fi atins varful epidemiei, medici si anestezisti sunt chemati sa faca alegeri tot mai dificile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In Lombardia, regiunea bogata din nordul Italiei aflata in centrul epidemiei de coronavirus din tara, deficitul de paturi de spital si de materiale medicale ii pune pe medici in fata unor alegeri din ce in ce mai dificile. In timp ce numarul celor infectati continua sa creasca - peste 7.900,…

- Dupa ce Guvernul italian a impus restrictii de calatorie in toata tara, cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca cetatenii din Austria care se intorc din Italia ar trebui sa se auto-izoleze timp de doua saptamani, scrie BBC. In prezent, Austria are 158 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus.…

- Epidemia de coronavirus din nordul Italiei a copleșit sistemul sanitar italian din regiune, astfel incat autoritațile vor sa aduca temporar in spitale personalul medical pensionat de curand și sa grabeasca absolvirea cursurilor in școlile de asistente, noteaza AP.In jur de 10% dintre persoanele infectate…

- Autoritatile italiene au informat marti despre primul caz de coronavirus inregistrat in sudul tarii, la o femeie originara din Bergamo, la nord-vest de Milano, care se afla in vacanta la Palermo (Sicilia), relateaza EFE. Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a confirmat intr-un comunicat ca…

- De 48 de ore, italienii traiesc un cosmar: pe langa cele 4 decese, sunt deja 165 de persoane care au coronavirus, cele mai multe in provinciile Lombardia si Veneto, din nordul Peninsulei. 11 localitati din aceste zone sunt in carantina, iar autoritatile au inchis scolile din Milano si Verona. Mai mult,…

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza AFP, DPA si Reuters. Este vorba despre…

- Pasagerii care ajung pe Aeroportul Henri Coanda, din zonele italiene cu focar de coronavirus, sunt primiți conform noilor proceduri adoptate de autoritațile romane. Vor completa un chestionar in care trebuie sa-și menționeze și datele de contact și vor fi supuși unui control medical de rutina.Toți cei…

- Trei persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus in Italia, a anuntat vineri regiunea nordica Lombardia, acestea fiind primele cazuri de contaminare locala cu boala potential letala inregistrate in aceasta tara. Sute de mii de romani sunt stabiliți in acea zona din Peninsula.