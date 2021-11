Daca prima echipa trimisa de Chișinau și-a incetat ieri asistența, astazi alti 20 de medici si asistenti medicali, insoțiți de șapte paramedici, au venit pe 1 noiembrie la Iasi. Destinația lor este Spitalul Modular de la Letcani, pentru a sprijini cadrele medicale de acolo in lupta cu pandemia. Noua echipa se va afla la Iasi pana in 14 noiembrie, potrivit tvrmoldova.md. La inceputul pandemiei, in 2020, 42 de medici si asistenti romani au mers in Republica Moldova pentru a le da o mana de ajutor medicilor in lupta cu noul coronavirus. Articolul Medicii din Republica Moldova vin mai departe in ajutorul…