Stiri pe aceeasi tema

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, ca sunt discuții privind inchiderea centrelor de vaccinare, urmand ca vaccinarea impotriva COVID-10 sa se faca doar la medicii de familie, așa cum se intampla cu toate vaccinurile. „Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a declarat ca Romania refuza sa mai poarte discuții oficiale cu partea rusa. Potrivit diplomatului, orice incercare a autoritaților ruse de a discuta pe canalele diplomatice cu omologii de la București au fost sortite eșecului, pentru ca nici…

- Ministrul Sanatații atrage atenția ca numarul mare de cazuri noi se datoreaza și numarului ridicat de testari efectuate, capacitatea de testare fiind marita de cateva ori in ultimele saptamani. Totuși, Rafila le atrage atenția medicilor de familie ca nu testeaza și ei destul, ultimele cifre aratand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat contractul pentru livrarea Molnupiravir, care poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomatici la COVID-19, primele cantitati din acest medicament urmand sa ajunga in Romania pana la finalul acestei saptamani.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a solicitat inceperea demersurilor pentru prelungirea Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice cu Italia, incheiat in 2013. De atunci si pana in prezent, au fost realizate un numar de 1.462 interventii in cadrul programului de cooperare.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…